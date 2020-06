La version papier de Metro est de retour dans les displays. Après plusieurs semaines de suspension du fait de la situation sanitaire, le journal accompagne les navetteurs pour leur retour dans les transports en commun.

La version papier de Metro est disponible les mardis et vendredis dans les gares, stations de métro et les différentes entreprises. Vous y retrouverez tout ce qu’il faut savoir sur l’évolution de l’épidémie, le déconfinement, les différentes initiatives des particuliers, associations et entreprises pour lutter contre le Covid-19, et vous retrouverez les rubriques Feelgood et week-end, le guide carrière START, des jeux… Bonne lecture !