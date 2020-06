Une femme arnaque les services sociaux en exagérant son handicap

Christina Pomfrey, une femme âgée de 65 ans, n’a pas hésité à utiliser les grands moyens pour se faire de l’argent sur le dos de la sécurité sociale. Celle qui se prétendait aveugle et en fauteuil roulant a fini par se faire attraper par les enquêteurs, en bonne forme, et conduisant une voiture pour aller chercher ses petits-enfants à l’école.

Des vacances, des soins cosmétiques, et des vêtements: voilà où est passé l’argent détourné par Christina Pomfrey. Selon les services sociaux, le montant total de l’arnaque s’élèverait à 1.010.090 £ (1,13 million €). La grand-mère a «largement exagéré» son handicap pour bénéficier de ces indemnités. «Vous avez grossièrement exagéré votre handicap en prétendant que vous étiez complètement aveugle et que votre sclérose en plaques était d’une gravité telle que vous aviez besoin de soins importants et coûteux», lui a reproché la juge qui vient de l’envoyer en prison pour trois ans et huit mois.

« Vous avez volé vos concitoyens »

De fait, Christina Pomfrey n’était absolument pas aveugle, puisque les enquêteurs qui ont étudié son cas l’ont vue au volant d’une voiture, ou encore lire un journal. Elle n’était pas non plus incapable de se déplacer: elle marchait en fait relativement bien, en tout cas sans aide. Elle était d’ailleurs capable de partir en vacances. «C’était de l’argent auquel vous n’aviez pas droit. En 15 ans, vous avez volé 1 million de livres à vos concitoyens. De l’argent qui serait allé aux gens qui le méritaient justement, de l’argent qui aurait pu aller aux écoles et aux hôpitaux. Il s’agit d’une fraude à prestations déterminées à une échelle substantielle», a déploré la juge.

Christina Pomfrey, 65, was sentenced to three years and eight months in prison after admitting 32 charges including fraud Posted by Telegraph News on Monday, June 8, 2020

La justice britannique a toutefois reconnu que la coupable a eu une enfance traumatisante du fait de sévices «de la part de personnes qui auraient du prendre soin d’elle». Elle a été reconnu victime d’un trouble de stress post-traumatique ainsi que d’un trouble dissociatif. Ces pathologies ont pu la pousser à tomber dans des troubles de la personnalité.

Un message fort aux fraudeurs

Sa fille, Aimee Brown, 34 ans, a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis, après avoir blanchi 80.000 £ pour sa mère et conservé plus de 70.000 £ pour elle-même.

Le procureur George Ward a conclu: «Christina Pomfrey est une fraudeuse en série sans vergogne qui a systématiquement fraudé un système destiné à aider les plus vulnérables de notre société.» Les autorités espèrent que ce jugement enverra un message fort aux candidats fraudeurs.