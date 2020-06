Les présidents socialistes reprennent leurs travaux en vue d’une éventuelle majorité

Les présidents du PS et du sp.a, Paul Magnette et Conner Rousseau, reprendront leurs contacts et rencontres des huit autres formations politiques associées aux pouvoirs spéciaux pour faire le point avec elles sur la façon d’organiser l’après pouvoirs spéciaux, qui expirent à la fin juin, a annoncé mardi le PS. Ces entretiens redémarreront la semaine prochaine. Paul Magnette et Conner Rousseau souhaitent attendre la réunion du « kern élargi » de vendredi où doivent être approuvées des mesures de soutien.

A la demande de la Première ministre Sophie Wilmès (MR), les deux socialistes avaient suspendu leurs travaux durant 15 jours afin que les dix partis (socialistes, libéraux, écologistes, CD&V, cdH, N-VA et DéFI) puissent se concentrer sur les mesures de soutien.

« Tous les partis ont répondu favorablement à l’établissement de ces contacts. Les rencontres se tiennent physiquement, en respectant la distance sociale requise. L’objectif de l’initiative de la famille socialiste reste de faire le point sur la façon dont les uns et les autres voient l’après-juin et la fin des pouvoirs spéciaux. Le but est aussi de connaître les points de vue des partis sur un certain nombre de sujets déterminants pour la confection d’une éventuelle majorité (fédérale, ndlr) et d’un Plan de relance », a-t-on indiqué au Boulevard de l’Empereur.

Les deux présidents devraient boucler leur rapport la semaine prochaine.