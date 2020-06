Daniel Radcliffe réagit après le tweet polémique et transphobe de J.K Rowling

L’interprète d’Harry Potter a présenté ses excuses aux fans de la saga, après une série de tweets polémiques de J.K Rowling, qualifiés de transphobe. « Ce n’est pas un affrontement entre Jo et moi », prévient Daniel Radcliffe. « Mais même si elle a joué un rôle indéniable dans ma vie, je me sens vraiment obligé de réagir aujourd’hui ».

J.K. Rowling, l’auteure de la célèbre saga « Harry Potter », est sous le feu des critiques après la publication de messages transphobes sur Twitter. Cette série de tweets a provoqué de nombreuses réactions. L’une d’entre elles, en particulier, n’est pas passée inaperçue sur la toile.

Daniel Radcliffe a présenté ses excuses aux fans de la saga que ces propos ont pu heurter. « À toutes les personnes qui estiment désormais que leur expérience des livres a été ternie ou dépréciée, je suis profondément désolé de la douleur que ces commentaires vous ont causée ».

« Les femmes transgenres sont des femmes »

« Les femmes transgenres sont des femmes », écrit l’acteur dans un message publié ce lundi. « Toute déclaration contraire efface l’identité et la dignité des personnes transgenres et va à l’encontre de tous les conseils donnés par des associations professionnelles de soins de santé, qui ont bien plus d’expertise sur ce sujet que Jo ou moi ».

L’acteur s’est exprimé via la page du « Projet Trevor », une association vouée à la prévention du suicide parmi les jeunes LGBTIQ+.

« Nous devons faire plus »

Daniel Radcliffe rappelle que 78% des jeunes transgenres et non binaires ont déjà fait l’objet de discrimination en raison de leur identité de genre. « Il est clair que nous devons faire plus pour soutenir les personnes transgenres et non binaires, ne pas invalider leur identité et ne pas leur porter davantage préjudice. »

« J’apprends toujours à être un meilleur allié », poursuit l’acteur, en encourageant tout un chacun à apprendre, et à soutenir davantage les personnes transgenres et non-binaires.

Et de conclure ce message d’excuses en faisant référence à la saga originale : « J’espère vraiment que vous ne perdrez pas entièrement ce qui vous a été précieux dans ces histoires. Si ces livres vous ont appris que l’amour est la force la plus puissante de l’univers, capable de surmonter toutes les épreuves. S’ils vous ont appris que la force se trouve dans la diversité. Si vous avez trouvé dans ces histoires quelque chose qui a résonné en vous, et qui vous a aidé à un moment quelconque de votre vie… C’est sacré. Et à mon avis, personne ne peut y toucher. Et j’espère que ces commentaires n’entacheront pas trop cela ».