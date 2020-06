Olivier Marchal défend la police et tacle Omar Sy

Invité sur le plateau de BFM TV ce 8 juin en soirée, l’acteur et réalisateur Olivier Marchal, qui a également été policier pendant une douzaine d’années, n’a pas hésité à défendre son ancienne profession tout en taclant le monde du cinéma, et plus particulièrement Omar Sy.

L’arrestation de George Floyd et les manifestations qui en ont découlé aux Etats-Unis, mais aussi dans le reste du monde, continuent de faire parler d’elles, notamment sur les chaînes d’information en continu. Ce 8 juin en soirée, l’acteur et réalisateur français Olivier Marchal (61 ans) était d’ailleurs invité à s’exprimer sur le sujet sur le plateau de BFM TV.

💬 "Les flics sont toujours les boucs émissaires de l'instabilité et du désordre d'une société" Dans une tribune, le réalisateur Olivier Marchal défend son ancienne profession ⤵ pic.twitter.com/ERsPDBHkfF — BFMTV (@BFMTV) June 8, 2020

Interviewé par Brice Toussaint, celui qui a exercé le métier de policier pendant douze ans a tenu à prendre la défense de ses anciens collègues. S’il juge « inadmissible » ce qu’il s’est passé aux Etats-Unis, il dénonce tout de même une « chasse au flic ». « Les flics sont toujours les boucs émissaires de l’instabilité et du désordre d’une société. J’ai juste envie de défendre cette profession car quand on choisit le métier de flic, on le choisit pour défendre et protéger », a-t-il expliqué.

Quand Olivier Marchal s’en prend à Omar Sy… #AdamaTraore pic.twitter.com/4ogeEeHkJ6 — Destination Ciné (@destinationcine) June 9, 2020

Olivier Marchal n’a par contre pas hésité à s’en prendre au milieu du cinéma. « Dans le métier du cinéma c’est tellement facile de défendre des causes… C’est facile de prendre l’antenne pendant deux minutes et de ne rien faire derrière », a-t-il détaillé. Et lorsque Brice Toussaint lui fait remarquer qu’un Omar Sy est par exemple bien placé pour parler de racisme, l’ancien policier n’hésite également pas à le tacler. « Ben moi je peux vous parler du racisme anti-flic voilà, mais moi je ne suis pas Omar Sy et moi je paye mes impôts en France et tout va bien… »