Les Australiens protestent contre la destruction des sites aborigènes

Des centaines d’Australiens ont manifesté mardi devant le siège du géant minier Rio Tinto à Perth, pour protester contre la destruction de deux sites aborigènes vieux de 46.000 ans et de grande importance.

Le mois dernier, lors de l’agrandissement d’une mine de fer dans la gorge de Juukan, dans la région de Pilbara en Australie occidentale, le géant anglo-australien a détruit deux anciens abris sous roche contenant des preuves de l’occupation humaine il y a plus de 46.000 ans.

La destruction a provoqué le désarroi des peuples aborigènes Puutu Kunti Kurrama et Pinikura. Le premier producteur mondial de minerai de fer s’est excusé pour cette décision, mais a refusé de dire si des réparations sont envisagées.

Mardi, plus de 300 personnes se sont rassemblées devant le quartier général de Rio Tinto, à Perth, pour protester. Robert Eggington, l’un des organisateurs et membre du peuple Noongar, a déclaré que l’industrie minière a exploité la faiblesse de la législation de l’Etat sur le patrimoine aborigène. « Ils utilisent cela contre la population et ensuite dénoncent les malentendus entre la société et les gardiens du site », a déclaré Eggington.

« Rio Tinto est arrivé comme un voleur dans la nuit et a fait exploser un site de 50.000 ans, où il a été déterminé que l’occupation humaine remontait à plus de 46.000 ans, dépassant le dernier âge de glace », a-t-il ajouté. « Quelle dévastation massive pour la Terre, l’histoire humaine et l’humanité entière. »

Les manifestants appellent le directeur général de Rio Tinto pour le minerai de fer ainsi que les ministres en charge des affaires aborigènes au niveau de l’Etat et au fédéral à démissionner.