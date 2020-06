La justice allemande dit avoir la “preuve” que la petite Maddie est morte

L’affaire McCann serait-elle proche de son épilogue ? Hans Christian Wolter, porte-parole du parquet de Brunswick, a annoncé disposer de «quelques preuves» pour affirmer que la petite Britannique, disparue au Portugal en 2007, est décédée.

«D’après les informations que nous avons obtenues, la fillette est morte. Toutes les preuves que nous avons vont dans la direction de la mort de Madeleine», a annoncé Hans Christian Wolter hier soir. Christian Brückner, un pédophile déjà incarcéré dans le cadre d’une autre affaire, serait le responsable de sa mort.

«Nous n’avons pas de preuves suffisantes pour un procès, mais nous avons des indices que le suspect a commis l’acte. C’est pourquoi nous avons besoin de plus d’informations de la part du public, en particulier sur les endroits où il a vécu afin que nous puissions cibler ces endroits et y rechercher Madeleine», Hans Christian Wolter .Les enquêteurs n’ont aucune idée du lieu ou pourrait se trouver le corps de l’enfant.

Il s’agit d’un nouveau rebondissement dans ce fait divers planétaire où, plus de 13 ans après les faits et des centaines d’interrogatoires et perquisitions, le mystère restait jusqu’à présent entier pour la police portugaise et Scotland Yard.