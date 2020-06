En plein confinement, un couple laisse leurs bébés agoniser pour aller faire la fête

Un couple a été inculpé de meurtre après avoir fait la fête pendant quatre jours, laissant ses jumeaux de 16 semaines seuls sans nourriture.

Un de leurs bébés est tombé dans le coma avant de décéder à l’hôpital. La petite fille est encore aujourd’hui entre la vie et la mort.

Margarita et Alexeï Yanayev ont quitté leur domicile de Vilyuchinsk, en Russie, en abandonnant leur progéniture. «Pendant quatre jours, ils n’ont pas nourri les enfants et n’ont pris aucune disposition pour les faire garder», a expliqué une source policière au Daily Mail. C’est la grand-mère des enfants qui a fait la triste découverte. Inquiète de n’avoir plus de nouvelles du couple alors que les mesures de confinement étaient toujours en vigueur dans la région, elle s’est rendue sur place et a retrouvé les jumeaux affamés et très affaiblis.

Couple ‘left 16-week old twins for FOUR DAYS so they could go on drinking binge’ leaving one child to starve to death https://t.co/A512n0O2eJ

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 8, 2020