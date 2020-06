Se déconfiner tout en boostant son système immunitaire

Alors que la vie reprend progressivement son cours et que le déconfinement nous permet de redécouvrir le monde extérieur au quotidien, il semble indispensable de renforcer son système immunitaire. Car celui-ci n’a pas beaucoup profité du monde extérieur et ses bienfaits durant plusieurs mois. Et son meilleur allié, c’est sans doute la vitamine D, qui joue un rôle essentiel dans la lutte contre les bactéries et les virus.

Cela ne fait aucun doute : le confinement nous a permis à tous d’éviter la propagation du coronavirus. Toutefois, il existe un revers de la médaille… La conséquence directe de cet enfermement forcé est que notre système immunitaire est devenu plus vulnérable. En effet, le corps est fait pour fonctionner en partenariat avec la lumière du soleil afin de produire de la vitamine D.

Celle-ci permet, en temps normal, de lutter contre les infections virales telles que la grippe, ou les autres virus assimilés. Comme le corps en a moins bénéficié dernièrement, il est donc plus faible. Mais pas de panique, voici quelques conseils pour être en pleine forme au moment de ce déconfinement progressif…

Prendre un bon petit-déjeuner

Vous l’aurez compris, la vitamine D joue un rôle essentiel afin de renforcer votre système immunitaire, surtout si vous avez été privés de lumière en cette période de confinement. Commencer votre journée avec des aliments riches en vitamine C et en vitamine D, qui représentent véritablement du carburant pour votre corps, semble donc le meilleur moyen d’avoir un système immunitaire au top.

Pour ce faire, nous vous conseillons de privilégier les agrumes comme la clémentine, le pamplemousse, le kiwi, l’orange ou même le citron. L’idéal est de consommer les fruits entiers pour conserver les fibres et les minéraux. Pensez également à consommer des fruits rouges, qui sont encore plus riches en vitamine C.

Vous êtes plutôt salé le matin ? Pas de soucis ! Des œufs, du jambon, voire même le pain peuvent faire l’affaire. Attention toutefois à ne pas choisir n’importe quel pain, qui peut contenir trop de sucre s’il est industriel. Privilégiez un pain artisanal et complet. Par ailleurs, n’hésitez pas à prendre des compléments alimentaires, qui peuvent vous donner le petit coup de boost dont vous avez besoin pour bien démarrer votre journée.

Passer du temps à l’extérieur

Que cela soit pour se balader, pour réaliser une activité sportive ou simplement pour se rendre au boulot, le temps que vous passez à l’extérieur vous fera le plus grand bien. Naturellement, choisissez vos moments et vos endroits pour sortir, afin de continuer à respecter les mesures de distanciation sociale. Toutefois, le simple fait de voir du monde autour de soi en se promenant nous permet de moins ressentir les effets éventuels de la solitude, tout en sortant de notre domicile, qui peut sembler morose.

Par ailleurs, ce contact aux autres nous permet aussi d’évacuer le stress qui peut être éprouvé en cette période assez angoissante pour la majorité des Belges. Si c’est votre cas, essayez de vous mettre au sport, de préférence en plein air. C’est prouvé scientifiquement, celui-ci permet de réduire le stress, qui n’est pas bon pour le système immunitaire. Et avec le sport, on se renforce à tous les égards, puisqu’il agit sur notre capacité cardiovasculaire, sur nos défenses immunitaires, mais aussi sur notre mental.

Mention spéciale au yoga, qui est LA discipline par excellence qui contribue à améliorer le bien-être physique et mental. De nombreuses études scientifiques ont démontré les effets bénéfiques du yoga, utile pour résister au stress et lutter contre la dépression et l’anxiété.

Tenter la cure de détox

Vous n’êtes pas familier avec le principe de la détoxification ? Suivez le guide ! Il s’agit en fait d’un traitement diététique que vous suivez pendant une période donnée. Votre régime alimentaire est alors modifié pour permettre au corps d’éliminer les substances nocives qui s’accumulent avec le temps, encore plus en période de confinement. Celles-ci ont un impact négatif sur votre organisme et il est donc important de s’en débarrasser.

Il existe toutes sortes de détox, dont certaines recourent à des compléments alimentaires pour apaiser la faim. Même si la cure détox n’est pas toujours facile, il est important de ne pas mettre sa santé en danger, surtout en ce moment. Nous vous conseillons de demander conseil à un professionnel si vous n’êtes pas sûr qu’une détox soit faite pour vous.

Il est recommandé généralement de faire une cure détox deux fois par an, une fois au printemps (après les fêtes) et une fois à l’automne (après les vacances d’été). Alors, pourquoi pas tenter l’expérience au moment de reprendre un mode de vie qui tend vers la normalité ?