La vidéo d’un impressionnant glissement de terrain en Norvège balayant huit maisons sur son passage a été vue plus de 7 millions de fois.

Mercredi 3 juin, dans la municipalité d’Alta, dans l’extrême nord de la Norvège, un habitant a réussi à filmer un phénomène terrifiant. En deux minutes, un glissement de terrain d’une largeur de 650 mètres et d’une profondeur de 150 mètres a emporté dans la mer huit maisons situées sur le rivage. Il s’agissait de résidences secondaires. Heureusement, toutes les bâtisses étaient inoccupées au moment des faits et personne n’a été blessé.

« Nous avons dépêché sur place d’importants moyens de secours, des hélicoptères et des sauveteurs accompagnés de chiens. Il nous a fallu un certain temps de recherches pour nous assurer que personne n’avait été emporté par ces coulées de boue », a expliqué un responsable de la police locale.

Initialement diffusée sur Twitter, la vidéo de ce glissement de terrain a été vue plus de 7 millions de fois en quelques jours.

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m

