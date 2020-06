Racisme: les confessions de l’époux d’Emily Ratajkowski

La mannequin Emily Ratajkowski s’est illustrée par son engagement contre le racisme. Cela a poussé son époux, l’acteur Sebastian Bear-McClard, à questionner certain de ses réflexes. Il s’excuse désormais d’avoir longtemps utilisé une excuse raciste.

Le meurtre de George Floyd par un policier de Minneapolis réveille les consciences face au racisme. Emily Ratajkowski a soutenu à plusieurs reprises les manifestants, et cela semble avoir déjà produit un effet sur son époux. Sur Twitter, Sebastian Bear-McClard a expliqué utiliser fréquemment et sans gène jusqu’ici le terme « nigga », version argotique de « nègre ».

« J’utilisais un mot de manière décontractée comme si j’en avais le droit. Ce n’était pas le cas et ce ne le sera jamais », confesse Sebastian Bear-McClard. « Ces dernières années, j’ai beaucoup appris sur mon privilège en tant qu’homme et en tant que personne blanche, et sur l’histoire du racisme dans ce pays. Reconnaître nos erreurs et un élément crucial pour changer la manière dont le monde fonctionne. Je suis embarrassé, j’ai honte et je m’excuse sincèrement après de tous ceux que j’ai pu blesser. »

Emily Ratajkowski et Sebastian Bear-McClard sont mariés depuis février 2018.