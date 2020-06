L’histoire du chaton Lee est mal passée chez un papa victime d’un rapt parental

La saga autour du chaton Lee a laissé un goût amer à Gert Broeckx dont la fille vit depuis cinq ans au Pérou après un rapt parental. Il aurait souhaité que l’ambassade péruvienne fasse autant d’effort pour son cas que pour celui de ce chat, a-t-il confié à Het Laatste Nieuws.

Pour rappel, le juge des référés d’Anvers s’est prononcé vendredi dernier contre l’euthanasie du chaton péruvien Lee, que l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) avait requise. Cette dernière craignait que l’animal puisse être porteur de la rage.

Selena Ali, une étudiante de 23 ans propriétaire du chaton, avait été rapatriée du Pérou début avril en raison de l’épidémie de coronavirus. Elle était accompagnée de Lee, adopté dans un bar à chats de Cuzco. L’Afsca n’avait cependant pas donné son autorisation, le Pérou étant un pays considéré à haut risque pour la rage.

L’ambassade du Pérou en Belgique s’était investie dans cette affaire et avait confirmé par la suite son accord pour le retour de Lee en Amérique latine pour y finir sa quarantaine.

« Je suis vraiment heureux pour ce chaton Lee, mais ça fait mal quand je pense à ma fille », a expliqué, au Het Laatste Nieuws, Gert Broeckx qui mène un long combat afin de récupérer Rubi, sa fille de six ans.

Personne à l’ambassade

Elle avait été emmenée par sa mère au Pérou à peine quelques mois après sa naissance. Et dans son combat, la père n’a trouvé que très peu d’interlocuteurs à l’ambassade du Pérou.

« Je n’ai rien contre ce chaton et je suis heureux qu’il puisse vivre. Mais ça fait mal quand je vois le travail effectué par l’ambassade du Pérou en Belgique. Ils n’ont jamais fait ça pour moi. La dernière fois que je suis allé les voir à Bruxelles, ils ont éteint les lumières pour faire comme s’il n’y avait personne. »

Et pourtant, un tribunal belge avait statué en faveur de Gert Broeckx pour la garde de la petite fille. Depuis lors, le Pérou a toujours fait la sourde oreille.

« Pour ce chaton, rien n’était indiqué dans les lois, et pourtant tout s’est arrangé. Pour la situation de ma fille, il y a des lois très claires, mais personne ne bouge le petit doigt. C’est ce qui rend tout cela si frustrant. Après toutes ces années, je suis toujours dans l’attente et il n’y a aucune amélioration », a-t-il ajouté.

Le mois prochain, Rubi aura sept ans. Peut-être pourra-t-il lui parler par Skype. D’autant qu’il a toujours une crainte, c’est « qu’elle ne me reconnaisse pas ou qu’elle refuse de me reconnaître. Mais son sourire me donne le courage de continuer à me battre. »