Les études supérieures permettraient de préserver la mémoire

Une étude réalisée sur 700 personnes âgées de 58 ans et plus suggère un lien entre le niveau d’études et la performance de la mémoire à long terme. Selon la recherche, plus les individus ont fait de longues études, plus leur mémoire semble préservée.

Une nouvelle étude réalisée par des chercheurs du centre médical de l’université de Georgetown (Etats-Unis) parue dans la revue Aging, Neuropsychology, and Cognition suggère que les personnes qui ont suivi des études supérieures sont plus susceptibles d’avoir une bonne mémoire à l’âge de 80 ans, en particulier les femmes.

La recherche a porté sur 704 adultes âgés de 58 à 98 ans. L’objectif était d’évaluer la qualité de la mémoire déclarative des participants. La mémoire déclarative fait référence à notre capacité à nous souvenir de faits ou d’événements précis sur le long terme. L’expérience consistait à tester la mémoire des participants en leur montrant des dessins, puis à les interroger quelques minutes plus tard des objets visualisés.

Des capacités qui diminuent

Les chercheurs ont découvert que leurs performances de mémoire s’aggravaient progressivement avec le vieillissement. Toutefois, les capacités cognitives variaient également en fonction du niveau d’études des participants (secondaires, supérieures). Plus les individus ont fait de longues études, plus leur mémoire semble préservée, souligne l’étude.

Chez les hommes, les gains de mémoire associés à chaque année supplémentaire d’études étaient deux fois plus importants que les pertes subies au cours de chaque année de vieillissement. Mais la réelle différence s’observe surtout chez les femmes, pour qui les capacités de mémoire étaient cinq fois plus importantes chez celles ayant le plus haut niveau d’études.

20 ans d’écart en fonction des études

A titre d’exemple, les capacités de mémoire déclarative d’une femme de 80 ans titulaires d’une licence seraient aussi performantes que celles d’une femme de 60 ans ayant fait uniquement des études secondaires. « Ainsi, quatre années d’études supplémentaires compensent les pertes de mémoire dues à 20 ans de vieillissement », concluent les auteurs de l’étude.

« Comme il est plus facile d’apprendre de nouvelles informations dans la mémoire déclarative si elles sont liées à des connaissances que nous possédons déjà, des connaissances issues d’une éducation plus poussée devraient se traduire par de meilleures capacités de mémoire, même des années plus tard », estime Jana Reifegerste, membre du personnel scientifique de l’université de Potsdam (Allemagne), qui a participé à l’étude.

Selon les chercheurs, ces résultats pourraient avoir des conséquences sur la perte de mémoire dans la maladie d’Alzheimer et l’apparition d’autres formes de démences.