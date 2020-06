La police accusée d’écrire des fausses lettres de soutien

Aux États-Unis, le département de police d’Austin a pensé qu’il serait une bonne idée d’afficher sur les réseaux sociaux de soi-disant lettres de soutien envoyées par la population. Mais des internautes ont rapidement découvert que plusieurs choses n’allaient pas…

Ce samedi soir, le département de police d’Austin, au Texas, a publié sur Twitter une photo de dizaines de lettres de soutien et de remerciement envoyées par les citoyens. « Nous ne saurions exprimer toute la satisfaction que nous avons de vous servir. Nos officiers ont travaillé 24h/24 durant cette période sans précédent et ils remercient tous ceux qui ont pris le temps de nous écrire et d’égayer notre journée », a écrit le département de police en publiant des photos de ces lettres et de deux policiers les lisant.

We can’t express enough how grateful we are to serve you, Austin. Our officers have been working around the clock during these unprecedented times and thank everyone who took the time to write and make our day a little brighter. #OneAustinSaferTogether #Thankful pic.twitter.com/U3vomU2tbq

— Austin Police Department (@Austin_Police) June 6, 2020