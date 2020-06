Claude de retour dans un prochain « Koh-Lanta »?

La défaite de Claude dans «Koh-Lanta» a déçu plus d’un fan de l’émission. Après trois finales ratées, ClauAjouterde n’exclut pas une nouvelle participation.

Claude a mis les pieds à Koh-Lanta pour la première fois en 2010. Il terminait alors deuxième de l’aventure, battu par Philippe. En 2012, il participait à nouveau, dans « La Revanche des Héros ». Là encore, il s’inclinait en finale. Il espérait que la troisième participation serait la bonne, mais cette année encore, il a échoué à quelques pas de la victoire. Il n’a pu terminer que troisième, après une chute face à Naoil, et un choix de la grande gagnante qui a déçu plus d’un téléspectateur. « Ne soyez pas déçus. Je suis très heureux de mon parcours et je tiens à féliciter Naoil, qui est une belle gagnante et qui représente bien ce que j’attends d’un gagnant de ‘Koh-Lanta' », avait-il alors lancé à se supporteurs.

Cette défaite qui s’est jouée à pas grand-chose doit toutefois lui laisser une certaine amertume. Cela lui donnera-t-il envie de retenter sa chance? Il a annoncé sur Twitter : «Je reviendrai». A bientôt donc? Cette éventualité a en tout cas été confirmée par TF1.