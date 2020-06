239 arrestations à Bruxelles, Philippe Close dénonce l’attitude du MR

La police de Bruxelles a procédé jusqu’à présent à 239 arrestations, dont sept arrestations judiciaires, après les incidents qui ont éclaté à Matonge au terme de la manifestation contre les violences policières.

L’action pacifique contre les violences policière a réuni quelque 10.000 personnes sur la Place Poelaert, au pied du Palais de Justice. Cette affluence, en pleine crise du coronavirus, a suscité un torrent de critiques, notamment de la part du MR et de son président, Georges-Louis Bouchez.

«Il avait prévenu qu’il allait me flinguer», a affirmé ce lundi matin le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close (PS). «Le job du bourgmestre, c’est de faire la balance entre l’ordre public, la liberté d’expression et la problématique de la santé publique», a-t-il ajouté en soulignant «l’extrême responsabilité des manifestants dont 99,9% étaient masqués». «L’expression publique doit pouvoir avoir lieu. On ne peut pas demander à la population de contenir plus longtemps une colère que nous devons entendre alors que la diversité est l’ADN de Bruxelles et fait sa force», a poursuivi le bourgmestre de la Ville.

«C’est d’ailleurs peut-être le thème de la manifestation qui pose problème à certains membres du MR», a également déclaré le bourgmestre. Enfin, face à une éventuelle convocation par la Première ministre Sophie Wilmès, qui a regretté, dimanche, qu’une alternative n’ait pu être trouvée, «j’assume toujours mes actes», a répondu Philippe Close. «Elle avait mon numéro de GSM et elle pouvait m’appeler depuis jeudi. Je constate surtout qu’il y a un parti qui se nourrit d’une polémique par jour», a-t-il conclu.