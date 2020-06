Louane donne accès à son compte Instagram privé

La chanteuse Louane s’était faite discrète sur les réseaux sociaux au cours des derniers mois. Elle vient de rompre ce silence avec une annonce sur Instagram.

«Ça fait très longtemps que vous ne m’avez pas vue sur les réseaux et vous m’avez beaucoup manqué. Je reviens aujourd’hui pour vous parler d’un truc un peu spécial», annonce-t-elle dans une vidéo. «Ça fait des années que vous me suivez sur ce compte, et je vous en remercie. En parallèle de ce compte, j’ai tenu pendant quelques années un compte personnel, sur lequel il y avait ma famille et mes amis. J’avais envie de ne plus scinder les deux et de vous donner accès à ce compte: il s’appelle ‘watchoutforthetornado’». La jeune femme de 23 ans semble donc prête à un peu moins protéger sa vie privée.

Instagram a accepté de fusionner ce compte avec son compte officiel. Les fans pourront donc découvrir de nombreux souvenirs de la star, des moments qu’elle n’avait jusqu’ici pas souhaité divulguer. Les fans qui suivent son compte officiel n’ont rien à faire, ils seront automatiquement abonnés à mon autre compte.

Parmi ces nouvelles images, on découvre la main de sa fille, Esmée, née en mars dernier.