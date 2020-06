VIDEO. Deux enfants sont menottés par la police saint-Gilloise sous les yeux ébahis des passants

Arrestation d'enfants à Saint-Gilles, lundi 1er juin.

Arrestation d'enfants à Saint-Gilles, lundi 1er juin.Témoignage reçu avec la vidéo.Je sors d'un parc de Saint-Gilles avec mon fils. Un enfant marche dans ma direction. Deux motards lui bloquent le passage puis il est entouré par 2 autres policiers. Il semble minuscule au milieu de ces 4 hommes armés et tremble comme une feuille.Le policier chargé de l'identifier n'a pas l'air sûr de lui et ils parlent entre eux sans lui adresser la parole. Il n'a pas l'air de comprendre ce qui lui arrive, tétanisé. les policiers l'escortent et le ramènent plus haut vers une voiture en le menottant, toujours sans lui adresser la parole, comme si rien de ce qui lui arrivait ne le concernait, comme on déplace un meuble. Je mets un moment à réagir, d'abord sous le choc de la scène.Puis je remonte vers eux en poussant la poussette d'une main et en cherchant mon téléphone de l'autre pour filmer la suite, ratant le début de l'interpellation du second, que me racontera un passant. Deux policiers plaquent ce second enfant contre une barrière de chantier, sur la route, puis le menottent. Tout au long de l'arrestation, les deux enfants sont très calmes et muets, ils semblent sidérés. Je filme, un policier tente de m'intimider pour que j'arrête de filmer. Plusieurs passants réagissent. Ils emportent les enfants dans la voiture, après avoir enlevé les menottes du premier entre temps. Je crie "C'est une honte de menotter des enfants" pour que les gamins puissent m'entendre depuis la voiture et se sentir un peu moins seuls entre leurs mains. Puis un autre policier, le motard, se dirige vers nous et nous parle de manière menaçante: "Qu'est-ce qu'elle fait celle-là". Un autre m'interpelle "Pièce-d'identité-madame". Un homme leur demande d'arrêter de maltraiter ces enfants. Une amie est là avec ses deux filles. La plus jeune fond en larmes. Nouvelle tentative d'intimidation du policier qui m'explique en notant mes nom et prénom sur son carnet que si je diffuse cette vidéo sur internet, "il y aura des conséquences".Mon fils de deux ans, apeuré, met un moment à retrouver la parole. Il me demande "Pourquoi le monsieur et les policiers ils ont disputé?". Je tente de lui expliquer, je lui demande comment il se sent. Il me dit qu'il a eu peur. Pourquoi? "Peur que les policiers ils font peur aux enfants".

