Ils tentent de ne scanner qu’un article à 3 € pour un caddie qui en valait plus de 1.000

Trois personnes ont tenté de passer par une caisse « self-scan » pour partir avec un caddie de plus de 1.000 €, en ne payant qu’un seul article de 3 €. Les vigiles de ce supermarché situé à Narbonne se sont rendus compte du subterfuge et n’ont eu d’autre choix que d’appeler la police. Il s’agit de voleurs récidivistes…

Un homme de 36 ans, ainsi que deux sœurs de 26 et 30 ans, ont tenté le tout pour le tout ce mercredi 3 juin. Faisant leurs courses dans un « Géant Casino » situé à Narbonne, ils ont tenté de dérober une charrette contenant des produits dépassant la valeur de 1.000 €.

En effet, ils ont choisi de passer par une caisse « self-scan », à laquelle le client scanne lui-même ses articles, sous le contrôle visuel d’un vigile ou d’une caissière. Néanmoins, les trois individus ont tenté de ne scanner qu’un article à 3 €, avant de clôturer leur facture et de ne payer que ce montant ridicule, malgré leurs courses conséquentes.

Des voleurs récidivistes

Mais les agents de sécurité se sont montrés vigilants et ont intercepté le groupe quelques minutes plus tard, comme le rapporte le Midi Libre. Ils n’ont pas eu d’autre choix que d’appeler les forces de police. Arrivés sur place, celles-ci ont constaté que les trois malfrats n’étaient pas inconnus des autorités. Ils avaient d’ailleurs déjà été surpris dans ce même supermarché de Narbonne quelques temps auparavant.

A cause des faits et de la récidive, le parquet réfléchit désormais à ouvrir une enquête pénale. Les trois voleurs seront convoqués prochainement et devront répondre de leurs actes, avant de savoir si une démarche pénale sera ouverte à leur égard.