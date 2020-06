Coupé du monde pour une retraite silencieuse pendant 75 jours, il découvre l’actualité

Reclus dans un monastère pour une retraite silencieuse depuis 75 jours, un Américain a découvert avec stupeur tout ce qui s’était passé en son absence. Sur Twitter, il a ironisé quant à l’actualité particulièrement chargée depuis qu’il s’était isolé.

Si l’on nous avait dit début 2020 tout ce qui se passerait jusqu’à présent, nous aurions eu difficile à y croire. C’est plus ou moins l’expérience qu’a vécu Daniel Thorson, un Américain de 33 ans, que rapporte le New York Times. Celui-ci s’est coupé du monde durant 75 jours pour une retraite silencieuse dans une académie bouddhiste, depuis la mi-mars.

I'm back from 75 days in silence. Did I miss anything?

— Daniel Thorson (@dthorson) May 23, 2020