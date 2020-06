Rien ne va plus entre Kim Kardashian et Kanye West, pas aidés par le confinement

Il y a de l’eau dans le gaz entre Kim Kardashian et Kanye West… Le couple vit une période compliquée et a de plus en plus du mal à se comprendre, notamment à cause du confinement. Les stars auraient d’ailleurs pris une décision radicale pour sauver leur mariage…

On le sait, le confinement peut être une épreuve pour les couples déjà en difficulté en temps normal. La règle n’échappe à personne, même pas à un des couples les plus glamours de la planète people. En effet, une source indique à Us Weekly que Kim K et le chanteur Kanye West n’arrivent plus à cohabiter: » Elle se lève tôt et fait du sport et lui se réveille tard. Kim fait du sport non-stop […], c’est plus compliqué pour Kanye qui n’a pas de routine comme sa femme. »

« Elle passe beaucoup de temps seule avec leurs enfants. Kim est frustrée avec Kanye, elle pense qu’il n’assume pas suffisamment ses responsabilités avec les enfants », indique une autre source au Sun pour expliquer la période difficile que connaît le couple actuellement. Ce n’est pas la première fois que leur relation est au bord du gouffre: les aspirations politiques de Kanye avaient déplu à la star de télé-réalité il y a quelque temps.

Tout pour que cela fonctionne

Mais la businesswoman ne va pas abandonner si facilement, et serait prête à tout pour sauver son mariage: « Pour Kim Kardashian, son mariage avec Kanye et la famille qu’ils ont construite sont un véritable succès. Elle est la seule des filles du clan à être mariée et elle est consciente de la puissance de son couple. La dernière chose dont elle a envie est de divorcer, en particulier parce que les conséquences médiatiques de son second divorce ont été ingérables. »

Ainsi, elle aurait décidé à son mari de vivre séparément, pour ne pas atteindre un point de non-retour, comme l’indique toujours la même source: « Je pense que ce qu’ils vont faire, c’est passer du temps séparés dans deux maisons différentes pour sauver leur mariage. »