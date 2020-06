Disparition de Maddie McCann: le suspect allemand « s’est vanté de l’avoir enlevée »

Coup de tonnerre ce mercredi dans l’affaire Maddie McCann! La police allemande a identifié un nouveau suspect en la personne de Christian Brueckner, un délinquant sexuel déjà derrière les barreaux. Aujourd’hui, on apprend qu’il se serait vanté de l’enlèvement de la jeune fille auprès d’amis.

Le voile se lève sur Christian Brueckner, le suspect numéro un dans l’affaire de la disparition de Maddie McCann. Il s’agit d’un délinquant sexuel déjà condamné à plusieurs reprises, notamment pour avoir abusé sexuellement d’enfants. Il purge actuellement une longue peine de prison «dans une autre affaire», a précisé la police. Il a notamment été condamné en 2017 pour détention d’images à caractère pédopornographique.

Il est connu pour avoir vécu sur la côte de l’Algarve, et son téléphone portable portugais a reçu un appel d’une demi-heure à Praia da Luz, environ une heure avant que Madeleine, trois ans, ne disparaisse de la région le 3 mai 2007. En 2017, il avait confié savoir ce qui était arrivé à la petite fille à un ami, lui indiquant qu’il l’avait enlevée. Les raisons pour lesquelles l’Allemand avait été écarté des suspects n’ont pas été dévoilées.

« Présumée morte »

Le parquet de Brunswick (nord de l’Allemagne) présume que la petite Madeleine McCann, disparue il y a 13 ans, est décédée. «Nous supposons que la fillette est morte», a déclaré jeudi Hans Christian Wolters, porte-parole, à des journalistes. La justice portugaise a, quant à elle, indiqué mener des auditions dans le cadre de l’enquête sur la disparition de Madeleine McCann, qui a rebondi mercredi avec l’identification du nouveau suspect.

Il s’agit d’un nouveau rebondissement dans ce fait divers planétaire rocambolesque où, plus de 13 ans après les faits et des centaines d’interrogatoires et perquisitions plus tard, le mystère restait jusqu’à présent entier pour la police portugaise et Scotland Yard.