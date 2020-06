Des protections hygiéniques gratuites pour les adolescentes néo-zélandaises

Des protections périodiques vont être fournies gratuitement aux écolières en Nouvelle-Zélande.

Bonne nouvelle pour les écolières néo-zélandaises. La Première ministre du pays, Jacinda Ardern, a en effet annoncé qu’elle allait s’assurer que toutes les élèves en âge d’avoir leurs règles aient accès gratuitement à des protections périodiques dans leur école. Une initiative qui part d’un constat simple: une élève néo-zélandaise sur douze âgée entre 13 et 17 ans rate l’école pendant ses règles car elle ne peut pas s’acheter de protection hygiénique.

Cet accès gratuit va d’abord être testé dans quinze écoles pilotes dès juillet, avant d’être élargi à toutes les écoles du pays qui en font la demande dès 2021. « Nous savons qu’environ 95.000 filles âgées de 9 à 18 ans restent à la maison à cause de leurs règles car elles ne peuvent pas s’acheter de protections périodiques », explique Jacinda Ardern. « En rendant ces produits disponibles gratuitement, nous aidons ces jeunes à poursuivre leur apprentissage scolaire ».

Periods are a reality for half the population, period products are a necessity, and no young person should miss out on school bc they don’t have access to period products.

Thanks to all campaigners/NGOs/researchers who have been fighting for this issue!

— Julie Anne Genter (@JulieAnneGenter) June 3, 2020