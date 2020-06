Une loi visant à réduire drastiquement le plastique à usage unique votée en Espagne

Le gouvernement espagnol a adopté mardi en Conseil des ministres un projet de loi sur les déchets, visant en particulier à réduire drastiquement les emballages plastique à usage unique, qui seront taxés.

Sont en particulier visés les gobelets et boîtes en plastique utilisés par la restauration rapide et le secteur de la vente à emporter. «Si nous entassions l’ensemble des déchets produits en une seule année en Espagne, nous pourrions remplir 2.900 fois le stade Santiago Bernabeu» à Madrid, a lancé la ministre pour la Transition écologique, Teresa Ribera, du gouvernement d’union de la gauche dirigé par le socialiste Pedro Sanchez.

«Il faudrait 45 Bernabeus rien que pour les emballages en plastique de nos foyers», a-t-elle ajouté. Le Conseil des ministres a donné son feu vert à un vaste projet de loi sur les déchets et les sols pollués, transposant les objectifs de directives européennes.

Un projet progressif

A partir de l’été 2021, il sera interdit d’introduire sur le marché espagnol un certain nombre de produits, tels les cotons-tiges, les assiettes et couverts en plastique ou encore les pailles. Et à partir de janvier 2023, il sera interdit de distribuer gratuitement les emballages en plastique des produits vendus, ils devront être facturés au consommateur et leur prix devra apparaître sur le ticket de caisse.

«La taxe spéciale sur les emballages en plastique non réutilisables sera indirecte et portera sur la fabrication, l’importation ou l’achat à l’intérieur de la communauté (européenne) d’emballages en plastique non réutilisables destinés au marché espagnol», a précisé le ministère. Selon le ministère, «il s’agit d’une taxe similaire à celle que prévoient d’imposer d’autres pays comme le Royaume-Uni ou l’Italie».