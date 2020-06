Le message touchant laissé par des infirmières aux familles des victimes du coronavirus

En allant chercher les affaires de sa mère décédée durant la pandémie de Covid-19, une femme a trouvé un message touchant laissé par les quatre infirmières qui se sont occupées d’elle.

Le témoignage d’une habitante de Reading en Angleterre a ému de nombreux internautes. Cette femme a récemment perdu sa maman durant la pandémie de coronavirus qui a frappé la Grande-Bretagne. Lorsqu’elle est retournée à l’hôpital pour récupérer les effets personnels de sa défunte mère, il a trouvé une boîte brune dans laquelle les infirmières qui s’étaient occupées de sa maman avaient laissé un message.

« Les infirmières voulaient que vous sachiez que votre maman n’était pas seule lorsqu’elle est morte. Nous nous sommes assises près d’elle et nous lui avons tenu les mains. Cette boîte contient un cœur en bois avec une empreinte de son doigt et une mèche de cheveux attachés avec un ruban. Sincères condoléances », indiqué le message signé par quatre infirmières Shona, Zoe, Lorna et Corinna.

2/2 I collected mums belongings from the hospital and amongst it all I discovered a brown box. On opening it up at home this note was on the top. I'm not asking for responses other than to say our Nurses really are Angel's in uniform and I shall clap a little louder tonight. pic.twitter.com/9qn07sV9LS

— Debz & HeidiGSD (@DebraKi53686485) May 28, 2020