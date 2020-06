Kyle Jenner aura dépensé plus de 100 millions € en un an

La fortune de la famille Kardashian n’est plus à démontrer, mais il est toutefois difficile d’estimer les montants fous que détiennent les différents membres de ces personnalités de la jet-set américaine. D’après un magazine américain, la cadette Kyle Jenner aurait toutefois dépensé plus de 100 millions d’euros en un an…

Suivies par des millions de fans à travers le monde, les soeurs Kardashian fascinent la planète people. Et la cadette d’entre elles, qui n’a que 22 ans, n’est pas en restes. En effet, Kyle Jenner sait déjà comment investir son argent, malgré son jeune âge, et aurait investi plus de 100 millions € en un an.

D’après le magazine « Page Six! », qui s’est penché sur les finances de la jeune femme, celle-ci a fait l’acquisition d’un avion privé Global Express, quelques mois avant le début de la pandémie, pour une somme allant de 50 à 70 millions de dollars (soit de 45 à 63 millions d’euros). Elle l’aurait ensuite redécoré en s’inspirant de la fête d’anniversaire de sa fille, Stormi.

Des biens immobiliers aussi

Mais ce n’est pas tout, puisqu’en plus de l’achat de ce jet et de son entretien, qui revient à 5 millions $ par an, elle aurait aussi investi dans l’immobilier. Kyle Jenner a ainsi acheté un terrain de 2 hectares situé à Hidden Hills et ayant appartenu à Miley Cyrus. Valeur totale de ce bien: 15 millions $! Elle a aussi acheté une maison de plus de 1700m², dans laquelle se trouvent 14 salles de bain, 7 chambres à coucher ainsi qu’une piscine pour 36,5 millions $… Rien que ça!

Au total, les achats de la jeune se chiffreraient à 130 millions $, soit 117 millions €, comme l’explique une source anonyme au magazine « Page Six! »: « Les soeurs de Kylie sont préoccupées par ses dépenses. Oui, elle a beaucoup d’argent, mais n’a pas l’air de réaliser qu’il est facile de tout claquer. Elle a dépensé environ 130 millions de dollars au cours de l’année passée. » Va-t-on assister à un rappel à l’ordre des soeurs Kardashian à l’encontre de leur cadette?