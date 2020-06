Elle développe une grave infection à cause de son stérilet et frôle la mort

Jessica Cowgill, une jeune assistante en maternelle de 25 ans, a failli mourir sur le billard il y a de cela quelques mois. Cette Britannique a développé une grave infection à cause de son stérilet en cuivre et souhaite désormais mettre en garde pour que personne ne vive la même chose qu’elle.

Il y a quelques mois, Jessica Cowgill, une jeune femme originaire de Blackburn, au Royaume-Uni, s’est rendue chez son médecin généraliste, puis chez son gynécologue, car elle souffrait d’importants maux de ventre. malgré diverses échographies et une batterie de tests, ceux-ci n’avaient pourtant pas trouvé d’explications à ces douleurs et avaient donc conclu qu’il s’agissait des règles de Jessica qui la faisaient souffrir de la sorte.

Mais rapidement, la douleur est devenue insoutenable pour cette assistante en maternelle, qui s’est alors heureusement rendue aux urgences. « Je pouvais à peine tenir debout. J’ai appris que je devais subir une opération importante et dangereuse : j’avais entre 50 et 79 % de chance de mourir sur le billard », raconte Jessica au Sun, qui a vécu un moment particulièrement difficile.

'The coil nearly killed me after it became embedded in my womb and triggered deadly sepsis' https://t.co/ERnLLGByOt

