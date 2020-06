En Australie, fédération australienne de rugby à XIII a proposé aux supporters de payer pour afficher dans les tribunes une effigie en carton d’eux. Mais des petits malins ont détourné cette initiative. C’est ainsi qu’un tueur en série est apparu dans le stade.

La fédération australienne de rugby (NRL) voulait marquer le coup lors de sa reprise le week-end dernier, à huis clos, après plusieurs semaines de suspension des matches pour cause de pandémie de Covid-19.

S’inspirant d’une idée déjà appliquée pour les matches de football en Allemagne, elle propose aux fans de payer 22 dollars australiens (13,5 euros) pour faire imprimer une effigie en carton d’eux, grandeur nature, disposée dans les tribunes.

Mais des farceurs ont détourné le dispositif en envoyant des photos… insolites. Par exemple celle de Harold Shipman, surnommé « Dr. Death » (Docteur La Mort), un médecin anglais reconnu coupable en 2000 d’avoir tué 15 de ses patientes. On a pu voir son portrait dimanche en tribunes du match entre les Penrith Panthers et les Newcastle Knights… alors qu’il s’est suicidé en détention il y a plus de 15 ans.

The @NRL has provided the following statement to @SBSNews after a cardboard cutout of serial killer Harold Shipman appeared yesterday.

