Afida Turner annonce sa candidature à la présidentielle 2022

Après Jean-Marie Bigard, c’est Afida Turner qui a fait part de son envie de se lancer dans la course à la présidentielle française.

« Dear fans, dear Français, je vous annonce ma candidature à la présidentielle ». C’est avec ces mots qu’Afida Turner a dévoilé sur Twitter ce 31 mai son intention de devenir la première femme présidente de la république française. Pour l’instant, le programme de la starlette tient en quelques mots : « remédier aux problèmes des gilets jaunes et de surcroît à cette police violente ».

DEAR FANS ,DEAR FRANÇAIS JE VOUS ANNONCE MA CANDIDATURE À LA PRÉSIDENTIELLE AFIN DE REMÉDIER AUX PROBLÈMES DES GILETS JAUNES ET DE SURCROÎT A CETTE POLICE VIOLENTE 🇫🇷 — Afida Turner (@AfidaTurner) May 31, 2020

« Une présidente qui a montré sa chatte à la tv »

Retweeté plus de 20.000 fois, ce message a suscité les railleries de nombreux internautes. « T’as conscience d’avoir un QI d’huître ? », « 2020 on dirait un épisode de South Park », « Une présidente qui a montré sa chatte à la tv, qui habite pas en France et qui est conne de surcroît. Bravo Afida Turner. On ne peut pas faire mieux », « Commence par mettre une culotte », lui ont lancé des utilisateurs.

« J’ai été poussée par une force spirituelle »

Ce lundi, Afida Turner était invitée par Cyril Hanouna pour s’expliquer. « J’ai été poussée par une force spirituelle, je me suis dit que je dois apporter quelque chose au peuple français, au peuple américain et aux Noirs… », a-t-elle expliquée. « Je veux apporter mon soutien aux gilets jaunes. Comment ces gens peuvent vivre avec 800€ par mois quand nous dormons dans des draps de soie? C’est inadmissible! C’est pourquoi je veux apporter ma notoriété pour faire quelque chose de positif », a-t-elle ensuite déclaré.

Certains internautes lui avait indiqué qu’elle devait récolter 500 signatures de maires pour présenter sa candidature. Mais Afida a déjà sa petite idée pour cela : « Vous savez comment ça se passe avec les maires, il faut toujours payer des pots-de-vin, donc je sortirai mon chèque! ».

Aujourd’hui âgée de 43 ans, Afida Turner a été mariée pendant dix ans au fils d’Ike et de Tina Turner. Elle a ensuite décidé de garder ce nom de famille. Le public français l’a découverte en 2002 dans la saison 2 de Loft Story. À l’époque, elle se faisait appeler Lesly.

En mai dernier, l’humoriste Jean-Marie Bigard avait déjà révélé qu’il pourrait être intéressé par une candidature présidentielle.