Un fonds d’un milliard $ investi par la Bank of America contre les injustices raciales

Bank of America, la deuxième banque américaine, a annoncé mardi une enveloppe d’un milliard de dollars pour lutter contre les injustices raciales aux Etats-Unis après la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans il y a une semaine.

Ces fonds sont destinés à réduire les inégalités socio-économiques mises en exergue et accentuées par la pandémie dans les zones défavorisées, souligne la firme dans un communiqué. Ils vont être ventilés dans différents programmes lors des quatre prochaines années.

L’établissement, basé à Charlotte en Caroline du Nord, entend soutenir des initiatives autour de la santé, notamment le dépistage du Covid-19 et des campagnes de vaccination, former des jeunes des minorités visibles, améliorer les compétences de salariés Afro-Américains et Hispaniques et financer des formations qualifiantes pour faciliter l’accès de ces minorités aux postes à responsabilités.

Aider les minorités visibles

Bank of America s’engage également à assister les commerces de proximité et les PME ainsi qu’à aider ces minorités visibles sur toutes les problématiques liées au logement. «Les disparités économiques et sociales existantes ont été accélérées et amplifiées durant la pandémie», explique Brian Moynihan, le PDG, cité dans le communiqué.

Pour M. Moynihan, «les événements de la semaine dernière ont créé une véritable urgence à travers le pays, particulièrement au vu des injustices raciales que nous observons dans nos communautés où nous travaillons et vivons. Nous devons tous faire davantage».

Le geste de Bank of America intervient au moment où les grands patrons américains sont priés d’aller au-delà des condamnations des violences policières pour réduire les inégalités économiques, une des sources de la colère populaire exprimée dans les manifestations, parfois violentes, qui émaillent le pays depuis quelques jours.