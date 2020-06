Cette utilisatrice trouve une astuce de génie pour utiliser le compte Netflix de son ex

Une utilisatrice de Netflix a trouvé une astuce ingénieuse pour continuer à utiliser le compte de son ex malgré leur séparation. C’est le frère de l’ancien compagnon de la jeune femme qui a découvert le pot-aux-roses… et qui a témoigné son admiration pour celle-ci, qui a eu une idée de génie!

Lorsque l’on est en couple, on partage énormément de choses qu’il faut bien finir par séparer au moment de la rupture. C’est notamment le cas des plateformes en ligne comme Spotify, Amazon Prime ou encore Netflix… à moins que! Une utilisatrice a fait preuve d’une fantastique ingéniosité pour continuer à regarder ses films et séries préférées sur le compte de son ex.

En effet, c’est le frère du jeune homme lésé qui a expliqué la situation, alors que la jeune femme profitait de son coup de maître depuis longtemps. Celle-ci, dont l’identité n’a pas été révélée, avait changé la photo de son profil en une roulette de chargement, et avait changé son nom de compte en « Paramètres ». Les autres utilisateurs du compte ont donc cru qu’il s’agissait des paramètres et n’ont jamais touché à cette icône.

My brothers ex had been stealing our Netflix for the past two months now by disguising her account as “settings” and honestly I ain’t even mad. I’m just really disappointed in myself for actually believing that an account named “settings” would legitimately be Netflix settings pic.twitter.com/fSn3BSCcZh

