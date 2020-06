Vous rêvez de vous étendre sur le sable au soleil mais craignez les foules sur les plages cet été à cause du Covid ? La plateforme European Best destinations (EBD) a recensé les dix plages d’Europe « les plus sûres » de l’été 2020.

Après ces longues semaines de confinement, de nombreux Belges ne rêvent que d’une chose : de grands espaces au soleil et à l’air frais.

Mais le coronavirus est toujours bien là et l’été ne sera pas sans risque sanitaire. C’est pourquoi la plateforme touristique European Best destinations [« Les meilleures destinations européennes »] a listé les plages européennes qui pourront nous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

De la Grèce au Portugal en passant par l’Allemagne, la Lettonie et la Pologne : sur ces longues et magnifiques plages, il sera possible de profiter de ses vacances sans (trop) se préoccuper des distances physiques.

Critères de sécurité

La sélection s’est basée sur divers critères, tels que le taux d’infection dans la région, la taille des plages, le nombre de mètres carrés disponibles par personne.

En outre, toutes les destinations retenues proposent des offres d’hébergement qui respectent les mesures sanitaires : appartements et villas privées, ou petits et moyens hôtels qui respecteront toutes les mesures de sécurité (nettoyage, désinfection, distanciation….).

En guise d’ultime précaution, toutes ces destinations sont situées à proximité d’hôpitaux qui n’ont jamais été saturés pendant la crise, et qui disposent d’un nombre de lits d’hôpitaux par habitant supérieur à la moyenne européenne.

Top 10 des plages les plus « safe »

Preveza – Grèce Comporta – Portugal Péninsule de Hel – Pologne Porto Santo – Portugal (Madère) Halikounas – Grèce (Corfou) Ghajn Tuffieha – Malte Meia Praia – Portugal Jurmala – Lettonie Nida – Lituanie Binz – Allemagne