Depuis 9 ans, il reçoit des pizzas… sans en avoir jamais commandé

Les pizzas sont devenues une véritable hantise pour Jean, un sexagénaire de Turnhout. Depuis neuf longues années, il ne cesse de recevoir des pizzas livrées à son domicile, sans avoir passé une commande. « Il est même déjà arrivé qu’on me livre une commande que je n’avais pas passée à 2 heures du matin. » Un autre jour, dix livreurs sont passés chez lui, dont l’un avec 14 pizzas. Ce qui était une plaisanterie a tourné au véritable calvaire.

C’est une histoire surprenante que rapporte Het Laatste Nieuws. Voilà neuf ans que Jean Van Lande­ghem, de Turnhout, près d’Anvers, reçoit régulièrement des pizzas à son domicile… Pizzas qu’il n’a jamais commandées.

A 65 ans, il « tremble dès qu’il entend une mobylette », de peur de recevoir à nouveau des cartons tout chauds.

« Je n’en dors plus »

Ce calvaire a débuté il y a neuf ans, avec une première livraison de « tout un chargement ». Jean pense alors simplement à une erreur d’adresse… Mais les fausses commandes s’enchaînent, sans cesse. Ce qui n’amuse plus du tout le sexagénaire, qui n’en dort plus la nuit.

« Cela peut être en semaine comme le week-end et à n’importe quelle heure. Il est même déjà arrivé qu’on me livre une commande que je n’avais pas passée à 2 heures du matin », soupire Jean. « Je n’en dors plus. »

Pizzas, kebabs ou encore pittas, le plaisantin à l’origine de cette mauvaise farce implique tous les restaurants de la région. L’année dernière, Jean a reçu dix livraisons sur la même journée, « dont une de 14 pizzas ! »

Un mystère non élucidé

Si Jean n’a plus jamais accepté ces commandes, et donc jamais payé, il se désole pour les restaurateurs du coin. « Cela leur coûte de l’argent et ils doivent jeter la nourriture ».

Excédé, il a finalement rapporté cette histoire à la police. Mais le « harceleur à la pizza » n’a toujours pas été identifié.

Toutefois, le sexagénaire flamand suspecte que cette personne fasse partie de son entourage : « Une amie de Herenthout vit exactement la même chose que moi. Parfois tous les deux le même jour. Il est donc vraisemblable qu’il s’agisse d’une personne de notre entourage commun. »

En attendant de percer ce mystère, il promet « un sale quart d’heure » à celui qui le harcèle à coups de pizzas depuis des années.