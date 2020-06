Le secrétaire général de l’ONU appelle à enquêter sur les violences policières aux USA

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, estime que si les manifestations doivent se dérouler de manière pacifique, la violence policière doit faire l’objet d’enquêtes aux Etats-Unis comme dans n’importe quel autre pays, a rapporté lundi son porte-parole.

«Les autorités doivent montrer de la retenue dans leur gestion des manifestants aux Etats-Unis» comme ailleurs, a ajouté Stéphane Dujarric lors de son point-presse quotidien. «Nous avons vu au cours des derniers jours des cas de violence policière. Tous les cas doivent faire l’objet d’enquêtes», a-t-il aussi dit.

«Les forces de police dans le monde doivent bénéficier d’une formation en droits humains adéquate. Et il faut aussi un investissement dans le soutien social et psychologique à la police pour qu’elle puisse faire un travail efficace dans la protection de la communauté humaine», a précisé le porte-parole.

Le chef de l’ONU est aussi préoccupé par les attaques contre des journalistes constatées ces derniers jours aux Etats-Unis, a-t-il indiqué. Dans un tweet ce week-end, Antonio Guterres avait souligné que «lorsque les journalistes sont attaqués, ce sont les sociétés qui sont attaquées». «Aucune démocratie ne peut fonctionner sans liberté de la presse», a insisté le chef de l’ONU.

When journalists are attacked, societies are attacked.

No democracy can function without press freedom nor can any society be fair without journalists who investigate wrongdoing and speak truth to power.

