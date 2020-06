Des ingénieurs inventent une centrale électrique flottante et multifonction

Une équipe d’ingénieurs va tester en Grèce un prototype de plateforme capable de générer de l’énergie renouvelable à partir de la force du vent, du soleil, et des vagues.

Des ingénieurs de la start-up Sinn Power, basée à Munich, ont développé une centrale électrique pour le moins unique. Et pour cause, cette centrale, flottante, fonctionne à la fois à l’énergie solaire, du vent et des vagues! Comme le rapporte Forbes, le projet va désormais être mis en service. Une mise en service qui devrait avoir lieu sur la côte grecque.

D’après le magazine économique américain, le gros point fort de la plateforme est sa modularité. Ce qui lui permet de s’étendre et de se connecter facilement avec d’autres modules. « Notre plateforme flottante permet de fournir des énergies renouvelables aux îles à travers le monde et contribue à l’implantation globale de centrales éoliennes offshore », explique Philipp Sinn, le Ceo de l’entreprise.

En pratique, sa plateforme est composée de panneaux solaires, de convertisseurs de vagues en énergie et d’éoliennes. Elle est également censée résister à des vagues pouvant aller jusqu’à six mètres de haut.

Maintenant, la start-up espère que son test en conditions réelles se révélera positif. « Des politiciens venant de plusieurs pays européens l’ont déjà visitée », assure en tout cas Philipp Sinn.

SINN Power introduces an Ocean Hybrid Platform that uses #wave, #wind and #solar energy to supply people near coasts worldwide with #renewableenergy. Find out more about the world’s first #floating power generation system: https://t.co/TvQMBQKdSl pic.twitter.com/Pp3FjW09q9

— SINN Power (@sinnpower) April 30, 2020