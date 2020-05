Une jeune mère décède d’une overdose de paracétamol «accidentelle»

Laura Higginson, jeune maman, est décédée en 2017 à l’hôpital Whiston de Merseyside, en Angleterre, après avoir reçu une dose mortelle de paracétamol. Trois ans après son décès, l’établissement vient seulement de reconnaître qu’il lui avait administré une dose excessive du médicament.

En avril 2017, Laura Higginson, une mère britannique de 30 ans a été admise à l’hôpital Whiston de Merseyside, près de Liverpool. Elle souffrait d’une maladie génétique rare, le syndrome de Gitelman (qui perturbe la fonction rénale).

La jeune femme est décédée durant son hospitalisation, rapporte Metro UK.

Ce n’est que des mois après son décès tragique que son mari, Antony, découvre qu’elle avait en réalité reçu une surdose de paracétamol.

Un acte de négligence mortel ?

L’hôpital public, via son porte-parole, vient tout juste d’admettre que la jeune femme a bel et bien reçu une surdose de paracétamol. Toutefois, il « nie formellement » que cette erreur ait causé ou contribué au décès de Laura Higginson.

« Après trois ans, l’hôpital vient de reconnaître avoir commis un acte de négligence en administrant une surdose de paracétamol », a déclaré l’avocat de la famille, John Doyle.

Enquête ouverte

Une enquête judiciaire sur la mort de Laura Higginson a donc été ouverte, affirme la police de Merseyside, sans donner plus de détails. Une décision saluée par la défense. «Étant donné la mort prématurée et incroyablement tragique de Laura, il est regrettable que M. Higginson et sa famille aient dû attendre si longtemps. Mais il est juste que l’hôpital ait maintenant reconnu son erreur, et que la procédure officielle soit respectée ».

De son côté, l’hôpital a indiqué avoir mené « une enquête immédiate et approfondie » après ce décès. «Dans leurs conclusions, les experts cliniques indépendants ne partagent pas l’avis de M. Higginson », ajoute le porte-parole. Ces conclusions « seront présentées à la police judiciaire lors de l’enquête.»