Pamela Anderson rêve à nouveau de mariage

Dans une interview au New York Times, Pamela Anderson confie à quel point elle est impatiente de se remarier « encore une fois ». L’actrice américaine en a par ailleurs profité pour faire une mise au point sur les compteurs …

Malgré plusieurs relations infructueuses, Pamela Anderson croit toujours en l’amour.

Au début de l’année, la presse annonçait son mariage avec le producteur Jon Peters… et son divorce douze jours après. Mais pour l’ancienne star d’ « Alerte à Malibu », il n’y a eu aucun mariage.

« Je n’étais pas mariée. Non », affirme-t-elle dans au New York Times dans une interview publiée jeudi. « C’était un moment, qui est venu et puis passé. Mais il n’y a pas eu de mariage, pas de cérémonie, rien », assure l’actrice.

Pas de cœur brisé

Tellement rien que Pamela Anderson semble déjà l’avoir presque oublié. « C’est comme si cela ne s’était même jamais produit. Cela semble bizarre, mais c’est tout. Aucun cœur n’a été brisé. Je ne sais pas quelles étaient intentions… Et c’est presque comme si je ne voulais même pas trop y penser, parce que ce serait probablement trop blessant. »

Qu’à cela ne tienne, Pamela Anderson a déjà tourné la page. Aujourd’hui, elle se dit tout à fait heureuse. Elle est même prête à se remarier. « Encore une fois. Juste encore une fois, s’il vous plaît, mon Dieu, » implore-t-elle dans les colonnes du journal. « Encore une fois. Seulement une. »

Trois mariages

La star poursuit en faisant le point sur les compteurs. « J’ai été marié trois fois. Les gens pensent que je me suis marié cinq fois. Je ne sais pas pourquoi. »

Effectivement, les médias lui attribuent bien souvent cinq mariages et non trois. Or, assure l’actrice, « j’ai été marié trois fois. J’ai été marié à Tommy [Lee], je me suis marié à Bob [Kid Rock] et à Rick [Salomon.] Et c’est tout. Trois mariages. Je sais que c’est beaucoup, mais c’est moins de cinq ! »