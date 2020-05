La garde nationale intervient à Minneapolis après la mort de George Floyd

Les autorités américaines ont décidé d’envoyer des renforts à Minneapolis pour contrer de nouvelles violences. Cette décision fait suite à deux nuits de heurts entre la police et des manifestants révoltés par la mort d’un Noir suite à son interpellation musclée.

Le gouverneur de l’État du Minnesota a signé un décret pour autoriser l’intervention de la garde nationale dans cette ville du nord des États-Unis. Deux cent policiers de l’État, ainsi que des hélicoptères, vont également être envoyés sur place. «La mort de George Floyd doit apporter de la justice et des réformes de fond, pas plus de morts et de destruction», estime Tim Walz.

"I CAN'T BREATHE": Video shows George Floyd, a black man that police say was a possible "forgery" suspect, pleading with Minneapolis cops for air as they press a knee into his neck. Floyd loses consciousness and later dies.

Click here for the full video: https://t.co/gD3hBFhbgL pic.twitter.com/h5SabBHR7M

