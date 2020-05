Le message émouvant de Kylian Mbappé après le décès du petit Arthur

Arthur, un enfant de 5 ans, était frappé par une rare maladie cérébrale. Kylian Mbappé vient de faire part de son émotion après son décès.

Depuis huit mois, le jeune Arthur luttait contre un gliome infiltrant du tronc cérébral, une maladie rare qui touche 50 enfants par an en France. Il vient d’être emporté par la maladie.

Le petit garçon était fan du footballeur Kylian Mbappé. Il y a quelques mois, il avait pu réaliser son rêve et le rencontrer. A l’annonce de sa disparition, le footballeur vedette du PSG lui a rendu hommage. «Je suis tellement abattu et en même temps tellement fier d’avoir pu rencontrer et tisser un lien avec ce garçon aussi fort que toi mon petit héros. Il a passé 8 mois à se battre comme un super-héros et m’a appris ô combien les choses les plus simples de la vie sont les plus importantes», écrit notamment l’attaquant champion du monde», écrit-il sur Instagram.

Les parents d’Arthur ont créé l’association les Étoiles filantes, afin de venir en aide aux familles d’enfants touchés par la même maladie. Ils ont reçu le soutien de sportifs comme la skieuse Tessa Worley et le biathlète Martin Fourcade.