Cleveland paiera 18 millions $ à trois hommes emprisonnés à tort pendant 39 ans

La ville de Cleveland a donné son accord pour payer la somme de 18 millions $ en guise de dédommagement pour trois hommes emprisonnés à tort.

Rickey Jackson, 63 ans, Wiley Bridgeman, 65 ans, et son frère Kwame Ajamu, 62 ans, ont passé 39 ans derrière les barreaux pour un meurtre qu’ils n’ont pas commis. Les trois innocents, libérés en 2014, vont être dédommagés. Une médiation de 12 heures a permis de parvenir à un accord sur la somme globale de 18 millions $. Les paiements seront échelonnés jusqu’en avril 2023. En échange, les trois hommes vont mettre un terme aux poursuites qu’ils avaient engagées.

Police misconduct put Rickey Jackson, Wiley Bridgeman, and Kwame Ajamu in prison for decades over a murder they did not commit. The #deathpenalty does not bring justice, nor healing. It traumatizes and far too often traps innocent lives. https://t.co/ytkRZWsh1W

— Equal Justice USA (@EJUSA) May 11, 2020