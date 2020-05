Les Belges moins anxieux à l’heure du déconfinement

« Il y a eu une bonne adaptation et une grande résistance de la part de la population, le confinement s’est révélé être une parenthèse inattendue », a constaté jeudi Solidaris lors d’une conférence de presse pour présenter les résultats de son baromètre spécial coronavirus.

La mutualité a sondé 1.109 personnes entre le 5 et 12 mai pour prendre le pouls de la population belge francophone sous l’angle de la santé psychique et physique au moment du déconfinement.

Près d’un Belge francophone sur deux (43%) a révélé ne ressentir de l’anxiété que rarement ou jamais. Pour ceux qui ont continué à travailler, ils sont globalement moins stressés, plus satisfaits de leurs horaires et ont plus de temps pour tout ce qu’ils ont à faire. Autre tendance, le sentiment de solitude, absent ou rare pour plus de la moitié des sondés, a exposé la mutualité.

Une pause bénéfique contre le burn-out

Pour le Professeur William Pitchot, psychiatre clinicien à l’Université de Liège, « neuf patients sur dix souffrant de burn-out (épuisement professionnel, ndlr.) se sont mieux, voire beaucoup mieux, senti. Ils ont eu un sentiment de guérison. La conclusion à laquelle je suis arrivé, c’est que pendant cette période de pause d’à peu près deux mois, les personnes n’ont plus été exposées au risque de stigmatisation, d’être critiquée, culpabilisée ».

Près de trois personnes sur quatre (73%) craignent par ailleurs qu’il y ait des vagues successives à cette pandémie et qu’on ne s’en sorte pas avant longtemps. Ce constat est accentué par le fait que près d’un répondant sur deux (48%) est particulièrement angoissé à l’idée qu’il ne retrouvera pas son ancienne façon de vivre.

Parmi les autres tendances présentées, plus de neuf personnes sur dix (92%) pensent que les travailleurs de première ligne agissent vraiment pour améliorer leur qualité de vie alors qu’elles sont seulement un peu plus de une sur dix (13%) à le penser concernant les partis politiques.

Une crise mal gérée

Les répondants sont d’ailleurs trois sur quatre à penser que les dirigeants politiques belges n’ont pas bien géré la crise. Une écrasante majorité (83%) estime qu’il faut revaloriser le salaire des personnes qui ont fait tourner la société durant le confinement (infirmier(ère)s, éboueur(euse)s, caissier(ères)s, etc.).

Solidaris met aussi en lumière l’incertitude des populations déjà les plus fragilisées avant la crise. « Pour les malades longue durée, les chômeurs, les familles monoparentales et les travailleurs/travailleuses précaires: la suite de la crise (sanitaire puis sociale) risque d’augmenter leurs souffrances et d’assombrir leurs perspectives d’avenir avec le cortège redouté de pertes d’emploi et d’accroissement des inégalités qu’elle pourrait engendrer si l’on ressortait les anciennes recettes », a indiqué la mutualité.

« Certes notre système de soins est reconnu à sa juste valeur par les Belges mais ils sont aussi 72% à estimer que la qualité de soins est menacée pour des raisons de coût et ils n’ont jamais été autant à le penser ! Ce baromètre montre qu’il est impensable de prétendre à un retour ‘à la normale’, même si certains y songent déjà, ce serait pure folie ! Nous devons penser la construction d’une nouvelle société », a commenté Jean-Pascal Labille, Secrétaire général de Solidaris.