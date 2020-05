Les Bruxellois peuvent demander à rendre leur rue ouverte au jeu durant une plage horaire

Dès maintenant, les Bruxellois peuvent introduire une demande pour rendre leur rue ouverte aux jeux pour l’été, indique la Ville de Bruxelles.

Concrètement, cela consiste à fermer la rue à la circulation motorisée durant une plage horaire définie. La rue doit toutefois être située dans un quartier résidentiel et ne pas être travesée par les transports en commun, précise la Ville. «Une fois la rue à jeu autorisée, c’est à vous de jouer. Il y a mille et une manières de réinventer et de se réapproprier sa rue pour jouer et se reposer. Drink d’ouverture, espaces de détente, jeux et activités de rue, …», explique Arnaud Pinxteren (Ecolo), échevin de la Participation citoyenne.

«Cette mesure permet d’offrir plus d’espaces aux habitants de la rue qui mettront en place ce dispositif aux heures prévues. Elle permettra aussi aux familles de disposer d’espaces récréatifs en toute sécurité, étant donné que les Bruxellois risquent de passer l’été dans leur quartier», ajoute Philippe Close (PS), bourgmestre de Bruxelles.

When the street is for kids, the street is alive #citizenspring 🌱 pic.twitter.com/T40nL2HeAl — CitizenGarden (@citizen_garden) May 6, 2020

Tout au long du confinement, des familles ont pris l’habitude d’utiliser les rues à des fins de détentes, profitant de la quasi-absence de voitures. Les demandes peuvent être introduites sur le site www.fairebruxelles.be.