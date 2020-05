Un trouple, comment ça marche ?

Le week-end dernier, Jon et Melanie Kaufman ont «épousé» leur petite amie, Judy Bame. Depuis un an et demi, les trois Britanniques forment un trouple, un couple à trois.

«Jon est une machine: il satisfait deux femmes à la fois.» Voici comment Melanie décrit son époux Jon. Il y a onze ans, ils ont rencontré Judy. Le courant est tout de suite bien passé, et ils sont devenus un trouple il y a un an et demi. Ils se sont « mariés » le week-end dernier dans leur jardin. Il s’agissait évidemment d’une cérémonie non-officielle, le mariage à trois n’étant reconnu par aucun pays.

'I'm in lockdown with my husband & our girlfriend – we all sleep in one bed and the sex is great' https://t.co/OgmR9qjB4B — The Sun (@TheSun) May 26, 2020

Ils se disent désormais très heureux tous les trois. «Le sexe tous les trois est bien meilleur que la moyenne. Il y a plus à toucher, plus à regarder et plus de sensations à vivre», reprend Melanie dans le Sun. «Nous sommes très ouverts avec notre corps et nos intérêts. Cela garantie une vie sexuelle très satisfaisante. Nous faisons tous les efforts possibles pour nous inclure tous les trois à chaque fois.» Ce schéma ne génère-t-il pas de jalousies ? Non, assure Melanie. «Cela fait partie de notre relation. Nous sommes un trio fermé et nous nous considérons comme un couple ordinaire, avec plus de gens.»

Cette relation inhabituelle a surpris leur entourage. Les parents de Judy n’acceptent pas la situation, au contraire de ceux de Mélanie. Jon ajoute qu’ils ont perdu «beaucoup d’amis» à l’annonce de cette mise en trouple.