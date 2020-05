Un renard sauvé après s’être coincé la tête dans une roue de voiture

Plus de peur que de mal pour ce renard anglais un peu trop curieux. Après avoir regardé à l’intérieur d’une roue, sa tête est restée coincée dedans. Les pompiers sont venus le secourir, rapporte Metro UK.

Voici des images assez cocasses, même si l’animal, lui, n’a pas dû vivre une partie de plaisir ! Un renard a été aperçu dans le jardin d’Addiscombe Court Road à Croydon, dans le sud de Londres, avec la tête coincée dans une roue. Les propriétaires, qui avaient entreposé une roue de secours dans le jardin, ont découvert l’animal qui essayait désespérément de se libérer.

Ils ont essayé de faire quelque chose eux-mêmes en appliquant de la graisse sur son cou, mais ça n’a pas fonctionné et le renard devenait de plus en plus en détresse. Les propriétaires ont alors appelé les pompiers et la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA).

« Il était terrifié »

«Ce pauvre renard avait vraiment du mal à se libérer et était terrifié, alors je savais que nous devions agir rapidement », a déclaré Kristie, la propriétaire des lieux. «Son cou avait enflé car il avait désespérément tiré sur sa tête, il n’y avait donc aucun moyen qu’il se libère », a-t-elle ajouté.

«Heureusement, les pompiers de Londres ont pu dégager un peu de temps pour venir à la maison, et pendant que nous attendions, je lui ai offert de l’eau qu’il a appréciée ! Les pompiers ont utilisé un équipement spécial pour couper le métal et libérer le renard. J’ai vérifié qu’il n’était pas blessé et j’ai pu le libérer. » Une histoire qui finit bien !