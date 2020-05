Il dépense 1.000 € pour faire immatriculer sa voiture Covid-19

C’est un choix surprenant: un automobiliste s’est offert une plaque d’immatriculation Covid-19. Le coût d’une telle procédure est de 1.000 €.

Charlotte van den Branden, porte-parole du SPF Mobilité et Transports a confirmé à la RTBF qu’il ne s’agit pas d’un montage: « une telle plaque a bien été demandée et obtenue ». Il est possible, moyennant finance, de faire immatriculer son véhicule comme on le souhaite, du moment que le message n’est pas diffamant.

« Il n’y a rien de diffamant, de raciste ou d’homophobe dans ce cas. Rien n’interdirait une personne d’immatriculer son véhicule GRIPPE. Donc, a priori, pas d’opposition à COVID-19 », ajoute Charlotte van den Branden.