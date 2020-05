Contrainte de reporter son mariage, Jennifer Lopez a le « cœur brisé »

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez vivent le parfait amour depuis 3 ans. Mais ils ont décidé de reporter leur mariage, qui devait se dérouler cet été.

Alex Rodriguez avait demandé la main de la chanteuse en mars 2019. Les deux tourtereaux devaient officialiser leur union cet été. Mais au vu de la flambée des cas de Covid-19 aux Etats-Unis, la star a préféré reporter l’événement afin d’éviter que ses invités ne soient infectés.

Déçue, Jennifer Lopez s’est confiée lors de l’émission The Today Show. Elle n’a pas encore annoncé de nouvelle date : « Il n’y a pas de planification pour le moment. On peut juste attendre et voir comment cela va se dérouler. Vous savez, c’est décevant », a-t-elle déclaré.

« Dieu a un plus grand plan »

Très attristée par ce report, la chanteuse espère toutefois que cela sera pour un mieux. « Après le Super Bowl et World of Dance, j’avais prévu de prendre un congé, et c’est ce que nous faisons. Mais en même temps, on avait plein de choses prévues pour cet été et cette année, mais tout est en suspens en ce moment (…) J’ai un peu le cœur brisé, car nous avions prévu des choses géniales, mais je me dis aussi, tu sais quoi, Dieu à un plus grand plan et nous devons juste attendre et voir. Peut-être que ce sera mieux ? Je dois croire que ça le sera ».