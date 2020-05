Quatre policiers américains limogés après la mort d’un Noir lors de son interpellation

Quatre policiers de Minneapolis ont été limogés après la mort d’un Noir à la suite d’une arrestation musclée. Ce drame a déclenché la colère dans cette ville du nord des États-Unis.

La famille de George Floyd a dénoncé un usage «excessif et inhumain» de la force et accusé la police de racisme. «Les quatre agents de la police de Minneapolis impliqués dans la mort de George Floyd ont été renvoyés», a annoncé sur Twitter le maire de la ville, Jacob Frey, estimant que «c’était la bonne décision».

Four responding MPD officers involved in the death of George Floyd have been terminated.

This is the right call.

— Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) May 26, 2020