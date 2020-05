Bilan coronavirus : 36 décès et 36 nouvelles hospitalisations

Le centre national de crise et le SPF Santé publique font chaque jour le point sur l’évolution de l’épidémie de nouveau coronavirus dans le pays. Avec 36 décès et 36 nouvelles hospitalisations enregistrés ces dernières 24 heures, la situation reste encourageante.

Au cours des dernières 24 heures, on a dénombré 36 décès et 36 admissions à l’hôpital en raison du Covid-19. Ces chiffres portent le nombre total de décès à 9.364, et confirment la baisse du nombre de patients hospitalisés pour cette maladie. Avec 145 patients qui ont pu quitter l’hôpital, le nombre de patients hospitalisés est de 1.128 (contre plus de 6.000 au pus fort de l’épidémie), dont 220 en soins intensifs et 113 qui nécessitent une assistance respiratoire.

Par ailleurs, 9.443 tests ont été effectués, révélant 137 nouveaux cas. Là encore, ce chiffre est en baisse, puisqu’il était généralement supérieur à 200 au cours des derniers jours.