Biden: Trump est un «parfait crétin» pour s’être moqué de son masque

Le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden a jugé que Donald Trump était un «parfait crétin» pour avoir relayé des moqueries sur son apparence lorsqu’il portait un masque pour sa première apparition publique depuis le début de la crise du Covid-19.

«C’est un crétin, un parfait crétin de dire ces choses», a réagi l’ancien vice-président de Barack Obama sur CNN, lors de sa première interview réalisée en personne depuis que la pandémie a brusquement paralysé la campagne pour la présidentielle de novembre. «Tous les grands docteurs du monde disent qu’il faut porter un masque quand on est dans une foule», a-t-il ajouté.

«La vérité c’est que je pense qu’on est censé diriger en donnant l’exemple», a-t-il également déclaré en qualifiant les propos de Donald Trump de «trucs machos». «Cela a tué des gens, cela tue de gens», a déploré Joe Biden, en citant le lourd bilan de bientôt 100.000 morts aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé du monde.

Joe Biden, 77 ans a choisi la journée d’hommages aux soldats américains tombés au combat de «Memorial Day» pour faire sa première sortie publique depuis le 15 mars. Lui et son épouse Jill Biden portaient des masques noirs pour aller déposer une gerbe sur un monument aux morts de son Etat du Delaware, lundi.

This might help explain why Trump doesn’t like to wear a mask in public. Biden today. pic.twitter.com/9l1gw1ljBE

— Brit Hume (@brithume) May 25, 2020