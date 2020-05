750 milliards € pour relancer l’Europe après le coronavirus

«C’est l’heure de l’Europe», a proclamé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen en présentant au Parlement européen un fonds de relance post-coronavirus. Il sera doté de 750 milliards € financés par un emprunt commun, une première.

«Pour l’Europe, les mesures les plus audacieuses seront toujours celles qui garantissent au mieux l’avenir», a affirmé Ursula von der Leyen, en présentant ce fonds baptisé «UE nouvelle génération». Avec cet outil, la Commission irait emprunter 750 milliards € sur les marchés avec la garantie indirecte des États membres pour investir dans les pays et les secteurs les plus touchés aux plans sanitaire ou économique.

Generations before us have built a Union of peace and prosperity, without peer or precedent anywhere in the world. Today we face our own defining moment.

With #NextGenerationEU we can build a green, digital and resilient future for our Union. 👉 https://t.co/JmHsay3I9g pic.twitter.com/coojAUgGu7 — Ursula von der Leyen #UnitedAgainstCoronavirus (@vonderleyen) May 27, 2020

Ce serait la première fois que l’Union émettrait de la dette en commun à une si grande échelle. Le fonds serait constitué de 500 milliards € de dotations et de 250 milliards € de prêts, dans une tentative de réconcilier une vision plus méridionale (qui passe par des dotations aux Etats et régions les plus touchés, à rembourser solidairement par les Vingt-sept, et une vision plus nordique, demandant de responsabiliser l’Etat bénéficiaire à travers des prêts conditionnés).

2.400 milliards € au total

Ce nouvel outil serait adossé au budget 2021-2027 de l’Union européenne, que la nouvelle proposition de la Commission chiffre à 1.100 milliards €, soit à peine plus que la dernière proposition formulée en février par le président du Conseil européen Charles Michel, lors du blocage des discussions budgétaires cet hiver. Avec ces deux outils et le plan d’urgence à 540 milliards d’euros approuvé en avril comme première réponse à la crise sanitaire et économique du coronavirus, Ursula Von der Leyen fait valoir un effort de relance total de 2.400 milliards €.

La proposition de la Commission devra obtenir l’aval des États membres, traditionnellement plus pingres et divisés en matière budgétaire, puis du Parlement européen, très volontariste sur la question puisqu’il avait réclamé une relance à 2.000 milliards € en plus du budget pluriannuel.